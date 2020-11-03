Обсерватор для студентов и круглосуточные детсады появятся в Приморье

В новом обсерваторе будут находиться студенты с легкой формой ОРВИ, которых не заселили в общежития Фото: Иван МАКЕЕВ

Обсерватор для учащихся высших учебных заведений появится в столице Приморья. Содержаться в нем будут студенты, переносящие в данный момент в легкой форме респираторные заболевания, и столкнувшиеся из-за этого с трудностями при получении мест для проживания в студенческих общежитиях. Создать во Владивостоке такой обсерватор распорядился губернатор края Олег Кожемяко.

В ходе очередного собрания краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19, глава региона отметил что часто студентам из других городов, заболевшим в легких формах ОРЗ, приходится оставаться в медучреждениях долее, чем нужно, потому что им просто негде больше находиться в режиме изоляции. Чтобы помочь им и разгрузить коечный фонд создадут учреждение вместимостью от 50 до 70 человек.

— Там могут разместить студентов или курсантов, которые не имеют возможности жить в семье, а в общежитие их не пускают. Конечно, в обсерваторе будет находиться дежурный врач, который обеспечит прохождение необходимого курса лечения, — заявил Кожемяко.

Также губернатор намерен открыть в нескольких основных городах Приморья детсады, которые работали бы круглосуточно.

— У нас есть семейные пары, где муж и жена работают в больницах, дежурства могут пересекаться, и им необходимо детей где-то оставлять. Кроме того, в семье все взрослые могут заболеть тяжелой или средней формой, а бабушек или дедушек рядом не окажется, поэтому место для детей обязательно нужно предусмотреть как минимум во Владивостоке, а также Уссурийске и Находке, — распорядился глава региона.

В крае, как и ранее, до специального указания главы региона действует режим повышенной готовности. Приморцы обязаны соблюдать санэпидтребования, основными среди которых являются «масочный режим», а также соблюдение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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