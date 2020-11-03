Итоги экомониторинга подтвердили высокую эффективность АО «Восточный Порт» в области водопользования

АО «Восточный Порт» продолжает мониторинг качества промышленной, питьевой и природной воды в зоне хозяйственной деятельности предприятия. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

В рамках производственного экологического контроля собственная аккредитованная лаборатория АО «Восточный Порт» продолжает мониторинг качества промышленной, питьевой и природной воды в зоне хозяйственной деятельности предприятия. В отчетный период текущего года специалисты лаборатории провели отбор свыше 150 проб воды, в том числе морской — 30, производственной — 70, природной и питьевой — более 50. Результаты анализа проб, взятых в третьем квартале 2020 года, показали соответствие воды требованиям санитарных правил и норм, принятым в Российской Федерации.

— Ежегодно с июля по сентябрь — во время купального сезона, мы уделяем отдельное внимание контролю качества морской воды по химическим и микробиологическим показателям, а также морского песка — по санитарно-паразитологическим и санитарно-микробиологическим нормативам, — рассказала ведущий инженер Отдела экологии АО «Восточный Порт» Виктория Пилипенко. — Эти наблюдения ведем совместно с Приморской межобластной ветеринарной лабораторией не только в портовой части бухты Врангеля, но и в рекреационных зонах бухт Шепалова и Триозерье, где расположены популярные базы отдыха. Важно отметить, что за десятки лет наблюдений не было отмечено ни одного случая превышения допустимых нормативов — это свидетельствует об эффективной деятельности нашей компании в области водопользования.

За много лет наблюдений в воде не было отмечено ни одного случая превышения допустимых нормативов. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

На сегодня АО «Восточный Порт» является единственной стивидорной компанией в Приморском крае, располагающей собственным комплексом очистки промышленных вод. Производственные площадки Порта оборудованы 10 локальными сооружениями типа «Эколайн», работающими с применением наилучших доступных технологий, с высоким качеством очистки воды. В рамках реализации собственной экологической программы предприятия по ряду очистных было проведено их техническое перевооружение и модернизация.

Как рассказала заведующий санитарно-экологической лабораторией АО «Восточный Порт» Татьяна Жолобова, в 2020 году дополнительно были закуплены современные батометры — гидрологические приборы для взятия проб воды с различных глубин. Приобретение рН-метра/иономера нового поколения «Итан», предназначенного для измерений водородного показателя и концентрации анионов и катионов в питьевых, природных и сточных водах, на порядок улучшило качество исследований химической лаборатории.

В этом году специалисты лаборатории взяли свыше 150 проб воды: морской, производственной, природной и питьевой. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

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АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

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