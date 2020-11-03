Сбербанк выступил на экологическом семинаре во Владивостоке

Начальник управления прямых продаж Приморского отделения Сбербанка Юлия Беднарская. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Во Владивостоке прошел информационно-консультационный семинар «Экологическое образование и формирование основ экологической культуры». Организатором мероприятия стала администрация Владивостока, а спикерами — представители научного и образовательного сообщества, экологи, а также представители компаний города, в том числе Приморского отделения Сбербанка.

Речь шла о реализации в городе экологических проектов, вовлечение в них детей и молодежи, а также о возможностях раздельного сбора мусора и повторного использования пластика. В ходе встречи начальник управления прямых продаж Приморского отделения Сбербанка Юлия Беднарская рассказала о внедрении экологической культуры в корпоративную культуру организации на примере Сбера.

Так, банк формирует ESG стратегию, направленную как на сотрудников, так и на клиентов банка и компаний экосистемы Сбера. Аббревиатура ESG расшифровывается как environment, social, governance: окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление. Формирование политики ESG Сбербанк основывает на принципах ответственного инвестирования, равной доступности финансовых продуктов для всех клиентов, инклюзивности физических офисов и цифровой среды, развитии человеческого капитала и собственном экологическом воздействии.

— Сбербанк уделяет большое внимание финансированию «зеленых» проектов. Среди них — альтернативная энергетика, типовые решения в сфере ТКО, участие в сделке по финансированию с учетом экологических показателей. В банке постепенно отказываются от бумажного документооборота. Клиенты Сбербанка могут почувствовать это и на себе: все выписки по счетам можно получить на электронную почту через приложение «Сбербанк Онлайн», а банкомат предложит электронный чек вместо бумажного, который, скорее всего, окажется в мусорке через несколько секунд — и это только часть «цифровизованных» сервисов, — отметила Юлия Беднарская.

Она сообщила, что по итогам 2019 года банк потратил 2,9 миллиарда листов бумаги (14,5 тысячи тонн), что на 596 миллионов листов меньше, чем в 2018 году. Это более 50 тысяч спасенных деревьев. Высота стопки сэкономленной за год бумаги составила около 60 км. В 1-м полугодии 2020 года расход бумаги снизился еще на 263 миллионов листов, что позволило сохранить еще 22 тысячи деревьев.

Сейчас потребительский кредит сегодня можно оформить не только в СберБанк Онлайн, но и в офисе банка прямо на планшете менеджера по продажам.

Ипотечный кредит, оформленный на платформе банка «ДомКлик», также не требует бумаги. Заявку и остальные документы можно подать в электронном виде, не посещая офис.

«В цифре» доступен и отчет об оценке объекта, справки для налогового вычета и получения материнского капитала, справки об остатке по кредиту, истории платежей и другое.

Действует сервис электронной регистрации сделки без посещения МФЦ, электронное оформление закладной и снятие обременения.

Внедрено электронное досье — отказ от передачи большей части документов на хранение в архив в бумажном виде.

Цифровые сервисы обслуживания и выпуск цифровых продуктов (цифровая дебетовая карта, цифровая кредитная карта) сэкономили более 5 тонн пластика.

Кроме того, сотрудники банка переходят к раздельному сбору мусора. Так, раздельный сбор отходов практикуют и в Приморском отделении банка.

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