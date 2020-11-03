Представители каждой четвертой страны мира примут участие в конференции AI Journey 2020

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственному интелекту. Фото: пресс-служба media@sberbank.ru

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey, которую Сбербанк проведет в онлайн-формате совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями с 3 по 5 декабря, уже побила прошлогодний рекорд по числу зарубежных участников. В прошлом году в конференции участвовало 105 иностранных гостей из 34 стран, на этот раз уже подтвердились 400 человек из 58 стран.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственному интеллекту и его применению в России и за рубежом. В 2019 году конференция AI Journey, проходившая оффлайн, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.

В нынешнем году к участникам из Китая, США, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, ОАЭ, Ирландии, Италии, стран Балтии и Скандинавии, Франции и других государств, представленных и на AI Journey 2019, добавились представители Индии, Португалии, Греции, Перу, Кении, Ганы и ряда других стран. Всего на сайте конференции сейчас зарегистрировалось 5315 человек.

— В этот непростой год наша конференция уже значительно перекрыла рекорд AI Journey 2019 по числу заявок от зарубежных участников. На данный момент в мероприятии планируют участвовать специалисты из каждой четвертой страны мира. <...> До старта события, которое станет одним из крупнейших в мире в сфере DS&AI, остается еще месяц, так что мы рассчитываем на дальнейший рост регистраций и расширение международного представительства,- сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Участие подтвердили такие известные эксперты как директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Mike Davies; директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head Laurens van der Maaten; директор лаборатории IDSIA Jürgen Schmidhuber.

В рамках конференции пройдут: онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для школьников, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, онлайн-конференция по разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

Победители онлайн-соревнования по технологиям AI разделят призовой фонд в размере 6,8 миллиона рублей. Главный приз во взрослом зачете и среди школьников — 1 миллион рублей.

Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest. Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey на сайте www.ai-journey.ru.

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