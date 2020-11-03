Почти 4 десятка нарушителей попали в административные протоколы во Владивостоке в понедельник

Комиссии проверяют соблюдение антиковидных правил в местах скопления людей Фото: Андрей АБРАМОВ

В первый день недели во Владивостоке было составлено сразу 38 протоколов на людей, появившихся в общественных местах без средства индивидуальной защиты — медицинской маски. Административные комиссии при поддержке правоохранительных органов провели мониторинг соблюдения требований особого режима в 320 организациях, посетили 8 рынков и осмотрели 368 единиц общественного транспорта. Кроме этого члены комиссий провели более тысячи разъяснительных бесед с гражданами не соблюдающими противоэпидемические правила. Как и ранее, во Владивостоке выявлением нарушений занимаются 17 административных комиссий.

По данным городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Приморье за последние 24 часа медиками было обнаружено 205 новых инфицированных COVID-19. Более половины из только что зафиксированных случаев приходятся на столицу края — 125. Сообщается, что нет зафиксированных отдельных очагов коронавируса.

Специалисты управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти вновь обратились к населению региона с призывом соблюдать меры предупреждения распространения коронавируса.

В крае, как и ранее, до специального указания главы региона действует режим повышенной готовности. Основными санитарно-эпидемическими требованиями остаются «масочный режим», а также соблюдение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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