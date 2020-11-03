В Приморье в медучреждениях срочно создаются новые места для больных COVID-19

В больницах Владивостока создаются дополнительные места для больных коронавирусом Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Еще 140 мест для лечения пациентов с COVID-19 планируется создать в больницах Владивостоке в ближайшее время.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сегодня, 3 ноября, посетил краевую клиническую больницу № 2, которую в народе также называют «больницей рыбаков». Там в данный момент идет ремонт помещений и до 1 декабря планируют развернуть 100 коек для пациентов с коронавирусом.

В медучреждениях идет ремонт помещений под установку коек для ковидпациентов Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— В больнице уже обеспечено 105 мест для пациентов с коронавирусом. Для увеличения коечного фонда необходимо смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, кислородные концентраторы", — уточнила главный врач больницы Светлана Бениова.

В течение недели дополнительные 40 мест к уже существующим 30-ти для больных с COVID-19 должны заработать в течение недели и во Владивостокской клинической больнице № 1. Для этого будет использовано отделение гинекологии. Главный врач больницы Евгений Шестопалов доложил губернатору о проведении в медучреждении ремонта, установки оборудования, доукомплектации штата сотрудников.

Помимо вышеперечисленного, на следующей неделе в краевом центре должен заработать обсервационный центр для тех, кто получил легкую форму COVID-19, но не имеет возможности проходить лечение дома.

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