«Хинкали с собой, пожалуйста»: во Владивостоке иномарка въехала в кафе

Фото опубликовано в паблике instagram.com/blog_vladivostok

Вечером во вторник, 2 ноября, в районе остановки Магнитогорская водитель «Тойота Филдер» не справился с управлением и врезался в кафе. Иномарка въехала в витрину и беспомощно повисла на «брюхе». О пострадавших не сообщается.

Пострадало кафе «Пхали-Хинкали» на проспекте 100-летия Владивостока. Фото с места ДТП породили множество шуток на тему «Ты не ты когда голоден», «Самовывоз», «Без маски не пускали». Многие сходятся во мнении, что кафе не хватает автоокна.

Напомним, в октябре в Снеговой пади автомобилистка не справилась с управлением, и ее «УАЗ Патриот» сорвался с косогора и врезался в здание школы. Чудом никто не пострадал, и это при том, что в машине находился маленький ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14