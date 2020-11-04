«Блестит, каток»: дороги в Приморье покрылись льдом

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В центральном Приморье уже зима. В начале недели в некоторых районах прошел небольшой и снег, образовался снежный покров и гололед, минимальные температуры опустились на несколько градусов.

С приморских дорог уже приходят привычные для зимы сводки: из-за скользкой дороги переворачиваются машины. А вечером 2 ноября на трассе между поселком Кировский и городом Спасск-Дальний наблюдался настоящий гололед, когда «даже стоять сложно». На опубликованном в блоге instagram.com/blog_vladivostok ролике видно, как целая вереница авто не может заехать в небольшую горку.

«Все стоят, подняться никто не может. Дорога блестит, каток», - комментирует автор записи.

Ситуация усугубляется тем, что далеко не все автомобилисты уже сменили летнюю резину на зимнюю.

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