Число «отмеченых ковидом» в Приморье перевалило за 16 тысяч

Приморе накрыла вторая волна коронавируса Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Приморье, за минувшие сутки в регионе выявлено еще 207 новых случаев заболевания.

Таким образом, с начала эпидемии в приморье уже 16 181 официально заболевших.

Выздоровело за последние сутки 114 человек. Всего с начала эпидемии болезнь победили 12 632 приморца. Это означает, что около 3,5 тысяч человек болеет в настоящий момент.

О новых жертвах за последние сутки не сообщается. Всего погибло от коронавируса 159 приморцев.

Из-за второй волны коронавируса здравоохранение края работает на пределе возможного. В поликлиниках наблюдаются очереди к терапевтам, ожидание врача на дом длится по несколько дней. Чтобы сдать мазок на коронавирус даже в платных медучреждениях, приходится записываться за неделю.

Тем не менее, новые жесткие карантинные меры в Приморье пока не вводились. На данный момент общепиту и увеселительным заведениям запретили работать после полуночи. И действует обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах. Однако по-прежнему находятся и те, кто пытается демонстративно его нарушать.

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