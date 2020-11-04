Во Владивостоке дважды горел один и тот же сарай

Фото: сайт МЧС по Приморскому краю

В ночь на 4 ноября, в 4:29 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Калинина полностью объят пламенем деревянный сарай.

Спустя 8 минут к месту происшествия прибыли пожарные расчеты, через несколько минут возгорание полностью ликвидировали. Никто не пострадал, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Но самое странное, что это был уже второй выезд по данному адресу за ночь. Первый поступил накануне в 21:52. Горело то же самое строение. Тогда пожарные приехали прибыли спустя 10 минут и оперативно потушили возгорание.

Видимо, кто-то очень хотел, чтобы данный сарай сгорел.

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