Найдена самая скользкая и опасная дорога во Владивостоке

Фото: instagram.com/AK_VDK

Еще не пришли во Владивосток печально известные гололеды, а один участок дороги уже собирает «урожай» из ДТП. Причем речь не о каком-то забытом всеми месте где-то на окраине, а о дороге, которой приморская столица должна гордиться, судя по народному названию, - проспект Красоты.

Речь идет про участок улицы Всеволода Сибирцева в районе сопки Буссе. Здесь с обочины на дорогу вытекает вода, а поскольку ночные температуры уже опускаются ниже ноля, то по утрам, да и днем тоже она превращается в лед. Неожиданный лед, на спуске, в районе изгиба дороги. Про такое неудачное стечение обстоятельств обычно говорят – комбо.

Вот уже несколько дней в соцсетях одно за другим появляются видеоролики, как на этом участке заносит машины, либо с последствиями таких заносов. Водители, видимо, по незнанию, разгоняются на вершине холма, попадают на лед на повороте и улетают либо на встречную полосу, либо, пытаясь уйти от встречных, врезаются в обочину.

Водители отмечают, что течь в этом месте образуется уже далеко не первый год. Но почему-то никто до сих пор не смог с ней разобраться. Зимой здесь порой образуется не просто гололед, а настоящий ледник, по которому сложно проехать на обычной машине. Пока же течь не сильно заметка и тем опаснее, особенно для тех, кто забыл, что уже ноябрь.

Будьте осторожней на этом и любом другом участке пути. А главное – не выезжайте на дорогу на летней резине.

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