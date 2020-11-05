Потеплело, но надолго ли? Синоптики рассказали, когда в Приморье вновь вернутся холода

Ночью и днем в Приморье будет без осадков Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 5 ноября, погоду в Приморье будет определять антициклон, сообщает "Примпогода". Ночью и днем без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+13°C.

Как и ожидалось, к четвергу осадки в Приморье прекратились, холодная воздушная масса трансформируется в сторону тепла, но при ясной погоде в ночные часы воздух еще будет интенсивно выхолаживаться, а значит совсем скоро в край вновь придут холода.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +12°C.

В Уссурийске весь день будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Температура +10...+12°C.

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