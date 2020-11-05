Завершены поиски без вести пропавшей Екатерины Хайруллиной из Приморья

Женщина ушла из дома почти месяц назад.

В Приморье завершены поиски пропавшей без вести 36-летней Екатерины Хайруллиной и села Галенки Октябрьского района. Женщина вышла из дома еще 12 октября и все это время о ее местонахождении не было ничего известно.

Почти месяц о том, куда пропала Екатерина, никто ничего не знал. Волонтеры "Примпоиска" и полицейские пытались найти хоть какой-нибудь след.

Известно было, что в день пропажи Екатерина была одета в бирюзовую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. При ней также была светло-коричневая сумка. Рост Екатерины 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длиной до плеч, глаза зеленые.

Поиски пропавшей женщины были завершены в начале ноября. Она была найдена живой. Волонтеры "Примпоиска" благодарят всех участников поисков.

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