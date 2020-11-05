В Приморье в 2020 году более чем в два раза выросло количество фальшивых банкнот

Больше всего подделок пришлось на пятитысячные купюры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье более чем в два раза выросло число поддельных банкнот. Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России пришли к такому выводу, сопоставив данные за первые три квартала 2020 года с аналогичным периодом в 2019 году.

"В банковской системе Приморского края в III квартале 2020 года выявлены 94 поддельные банкноты Банка России. За аналогичный период 2019 года была обнаружена 41 подделка", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чаще всего злоумышленники пускают в оборот фальшивые пятитысячные купюры. На 86 штуках из 94 как раз изображен Хабаровск. Семь подделок пришлись на купюры номиналом 1000 рублей, одна — на двухтысячную банкноту образца 2017 года.

Помимо банкнот Банка России в наличном денежном обращении Приморья в III квартале 2020 года было выявлено 19 фальшивых стодолларовых купюр США и одна поддельная японская банкнота номиналом 10 тыс. японских иен. Годом ранее, в III квартале 2019 года, в Приморье тоже была выявлена одна «иностранка» из Азии — тогда это была китайская банкнота номиналом 100 юаней — и 16 поддельных стодолларовых купюр.

Современная техника, конечно, способна распознать фальшивки, однако прежде всего надо быть бдительным самому.

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