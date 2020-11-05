Рыбаков-нелегалов, поймавших на 100 тысяч рублей красной рыбы, задержали в Приморье

Браконьеры в Хасанском районе Приморья сетью выловили 24 особи кеты. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Хасанском районе Приморья задержана группа мужчин, у которых госинспекторы обнаружили почти два с половиной десятка особей кеты, а также орудие лова. Задержанных доставили в отдел полиции.

— Установлено, что четверо жителей Приморья специально приехали в Хасанский район с целью браконьерства в период нереста лососевых. Мужчины установили ставную сеть на реке Нарва и добыли браконьерским способом 24 особи кеты. Таким образом, в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов причинен экологический ущерб в размере свыше 100 тысяч рублей, — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Статья предусматривает как штраф до миллиона рублей, так и лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении мужчин избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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