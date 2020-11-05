Две ракеты встретились: во Владивостоке водитель без страховки отправил малолитражку в «головокружительное путешествие»

От удара машина перевернулась на крышу. Фото: AK_VDK, dps_vl

Довольно серьезное ДТП произошло накануне вечером в районе дома №38 на улице Некрасовской во Владивостоке. Широкую дорогу по какой-то причине не смогли поделить Toyota Prius и Honda Fit. В неравном противостоянии проиграла малолитражка, от удара Fit перевернулся на крышу.

Кто именно из водителей нарушил ПДД, разберутся специалисты. Судя по расположению машин, вполне вероятно, что Honda могла выезжать из туннеля и значит водитель должен был уступить дорогу Toyota, имеющей приоритет. Пользователи сети выдвигают свои версии и горячо обсуждают ситуацию.

Авария случилась при спуске с фуникулера на Некрасовскую. Фото: AK_VDK, dps_vl

«Две ракеты встретились», «Кажется, два таксиста заявку не поделили», «У Fit фаталити», «Prius скорее всего по главной пер, а Fit слева направо попер под знак уступи дорогу»,— делятся подписчики популярного автомобильного сообщества края.

Если даже владелец Toyota прав в этой ситуации, то нарушения у него все же имеются. Оказалось, что машина не застрахована, так что штраф мужчина все же получит. К счастью участников столкновения, серьезно пострадало только железо.

Prius тоже пострадал довольно серьезно. Фото: AK_VDK, dps_vl

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