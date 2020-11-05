Меньше пневмоний, но и меньше «бессимптомников»: коронавирус в Приморье меняется

Более половины инфицированных COVID-19 в Приморье переносят болезнь со средней степенью тяжести Фото: Милана СОКОЛ

Новые данные статистики развития пандемии коронавируса в Приморье были обнародованы на очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Согласно им, хотя вирус стал реже вызывать у заболевших жителей края пневмонию, но вместе с этим меньшее количество людей стало переносить заболевание без симптомов.

Сейчас, по данным территориального управления Роспотребнадзора, более половины инфицированных COVID-19 переносят болезнь со средней степенью тяжести.

— В целом, отмечается снижение числа болеющих без клинических проявлений и с признаками пневмонии — по 26,3% и 18,1% от общего числа соответственно. С признаками ОРВИ коронавирус переносят 55,6% пациентов. По возрастам большее число случаев регистрируют в возрастной категории 30-49 лет, однако в последнее время заболеваемость растет среди людей пенсионного возраста, — сообщила и. о. руководителя ведомства Марина Полякова.

За минувшие 24 часа в Приморье обнаружили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый максимум по суточному выявлению больных. С начала эпидемии COVID-19 в крае заразился 16391 человек. Выздоровели 12733 пациента. Со 101 приморца диагноз «коронавирус» сняли в последние сутки.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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