Сбербанк и Mastercard запускают бесконтактную оплату SberPay

Сервис Сбера для бесконтактной оплаты SberPay стал доступен всем держателям карт Mastercard. Фото: пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Бесконтактная оплата SberPay стала доступна всем держателям карт Mastercard, которые пользуются NFC-смартфонами на операционной системе Android. SberPay позволяет оплачивать покупки в торговых точках, оснащенных POS-терминалами с бесконтактной технологией Mastercard. Для этого нужно только мобильное приложение Сбербанк Онлайн и привязанная к нему карта Mastercard Сбербанка, сообщила пресс-служба Дальневосточного отделения банка.

Сбербанк и Mastercard запустили совместную акцию «Все в твоих руках», которая продлится до 29 ноября. Клиенты, оплачивающие бесконтактно покупки смартфоном при помощи сервиса SberPay с привязанной к нему картой Mastercard, получат дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо». Причем пять победителей получат по 1 миллиону бонусов. Подробности акции — по ссылке.

— Теперь сервис SberPay, который позволяет бесконтактно оплачивать покупки, стал доступен владельцам карт Mastercard, пользователям Android-смартфонов. А наша совместная акция с Mastercard, которую мы предложили своим клиентам в честь запуска, станет дополнительным основанием протестировать удобство безопасной и полностью бесконтактной технологии, благодаря которой процесс оплаты привычных покупок становится еще удобнее, — прокомментировал событие и. о. директора дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Оплачивая бесконтактно покупки через SberPay, можно:

не носить с собой карту — достаточно Android-смартфона (версия 7.0 и выше) с NFC

не устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в Сбербанк Онлайн все уже есть;

пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;

расплачиваться SberPay, используя любые Android-смартфоны, в том числе флагманские модели смартфонов Huawei и Honor, на которых отсутствуют Google-сервисы.

Если вы владелец бизнеса и вам платят через SberPay, то у вас повышается конверсия в покупку — клиент все равно приобретет товар или услугу, даже если забыл дома карту или наличные, ведь телефон всегда с собой.

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