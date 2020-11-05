МТС проанализировала работу видеонаблюдения в скверах Владивостока

Системы интеллектуального видеонаблюдения установлены пока в четырех скверах Владивостока. Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае

Компания МТС подвела первые итоги работы системы интеллектуального видеонаблюдения в двух скверах Владивостока. Сквер на улице Лермонтова оказался популярнее у женщин с детьми в выходные дни, а в парке на Надибаидзе по будням чаще прогуливались мужчины.

Основным местом притяжения в сквере на Лермонтова стала детская площадка. Этим объясняется популярность зоны отдыха у женщин с детьми, особенно в выходные дни. При этом, максимальное количество посетителей умные камеры МТС зафиксировали в первые выходные дни сентября — более 3000 лиц в день.

Посещаемость зеленой зоны на улице Надибаидзе оказалась немного ниже, а среди посетителей незначительно преобладали мужчины — их было около 60%. Наблюдения подтвердили необходимость установки детской площадки, которую создали в сквере в конце октября.

Также с помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения МТС удалось проанализировать эмоции посетителей. В сентябре камеры зафиксировали более трех тысяч довольных лиц. В непогожие во всех скверах отмечено резкое снижение количества горожан — до нескольких десятков в день.

С помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения можно проанализировать эмоции людей. Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае

Сейчас умное видеонаблюдение МТС работает в четырех скверах Владивостока: Надибаидзе, Жариковском, Игнатьевском и в поселке Трудовое. В ноябре к ним добавятся скверы на остановке «Авангард» и на острове Попова.

Система интеллектуального видеонаблюдения способна посчитать количество посетителей, распознать пол, возраст и эмоции человека. Это может помочь в поиске потерявшихся или нарушивших закон людей.

Кроме того, в скверах для предотвращения пожаров установлены тепловизоры, настроенные на распознавание дыма и огня. Все данные с камер обрабатываются и передаются в Единый городской центр мониторинга, сообщила пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае.

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