ДГК завершила ремонт квартир в пострадавшем от аварии доме на Окатовой во Владивостоке

Авария паротрассы возле дома на Окатовой, 3 во Владивостоке произошла 7 сентября 2020 года. Скриншот видео: пресс-служба администрации Владивостока

Дальневосточная генерирующая компания завершила ремонт жилых помещений, пострадавших 7 сентября от гидроудара на паропроводе, в доме № 3 на улице Окатовая во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба ДГК, к устранению последствий аварии энергокомпания приступила незамедлительно. За счет средств организации были заменены все пострадавшие стеклопакеты и балконы в здании. Также компания произвела ремонт в трех жилых квартирах, полностью устранив последствия аварии.

Расследование причин, вызвавших возникновение гидроудара, пока не завершено. Согласно федеральному законодательству, паропровод прошел обязательную экспертизу промышленной безопасности сторонней организацией и 13 октября был запущен в работу. Потребители подключены к горячему водоснабжению.

Энергокомпания также полностью благоустроила территорию в зоне своей ответственности — заасфальтировала тротуар, установила леера.

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