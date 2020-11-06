Минздрав Приморья дал ответы на 10 самых частозадаваемых вопросов про COVID

Врачи не советуют заниматься самолечением Фото: Милана СОКОЛ

Представители краевого министерства здравоохранения на официальном сайте правительства Приморья дали компетентные ответы на 10 самых часто задаваемых людьми вопросов о коронавирусной инфекции и ее лечении.

1. Почему меня не госпитализировала скорая помощь?

Скорая медпомощь — это неотложная помощь в случаях, когда велика угроза жизни человека. Речь о ДТП, нарушении сознания, кровопотере, остановке дыхания, психических расстройствах (сопряженных с действиями, опасными для самого пациента или его близких), инсульте, болевом синдроме, требующем купирования, любой этиологии отравления с кровотечениями и любых серьезных кровотечениях, травмах, в том числе внутренних органов, термических и химических ожогах, родах и угрозах прерывания беременности. Также в числе первоочередных — вызовы к детям.

Из-за эпидемии COVID-19 на всех станциях скорой помощи Приморья созданы отдельные бригады для работы с респираторно-вирусными инфекционными заболеваниями.

Пациента госпитализируют, если у него: температура выше 38,5 в течение трех дней, лихорадка, низкое насыщение крови кислородом (сатурация) — ниже 93%, затрудненное дыхание — частота дыхания больше 30 в минуту, объем поражения легких больше 50%. Также если пациент в зоне риска: беременность, обострение хронических заболеваний.

2. Почему я не могу дозвониться в поликлинику?

Из-за роста числа заболевших в Приморье, а также ежедневного увеличения числа людей «контактных», телефонные линии поликлиник перегружены. Дозвониться непросто, но это нужно сделать, чтобы заявка поступила к выездной бригаде. Выезд на дом, в первую очередь осуществляется к пациентам с длительно высокой температурой, острыми симптомами инфекционного заболевания, обострением хронических заболеваний.

На сайте каждой поликлиники указано несколько телефонов, по которым можно звонить. Единая «горячая линия» краевого минздрава работает в круглосуточном режиме по номеру: 8 (423) 260-50-98.

3. Что делать, если я «контактный», но у меня нет симптомов?

Следует оставаться дома 14 дней. Уведомить работодателя. Сообщить в поликлинику для обследования на наличие коронавирусной инфекции и открытия листа нетрудоспособности (при необходимости). На усмотрение работодателя вы можете перейти на дистанционную работу.

Если вы получили положительный тест, но симптомы отсутствуют (или имеется только потеря обоняния/вкуса), лечение не требуется. Достаточно здорового питания с включением в рацион свежих овощей и фруктов, достаточного количества жидкости, полноценного сна. На 10-й день у вас вновь возьмут анализ.

4. Я «контактный» и у меня симптомы: насморк, признаки ангины, легкий кашель, снизилось обоняние, температура до 38 градусов. Что делать?

Оставайтесь дома при первых симптомах. Вызываете на дом врача из поликлиники, к которой приписаны. Открываете больничный лист при необходимости. Строго следуете назначениям врача. Соблюдаете режим: здоровое питание с включением в рацион свежих овощей и фруктов, достаточного количества жидкости, полноценный сон.

Если у вас положительный тест. Для профилактики развития заболевания возможно применение следующих препаратов:

— рекомбинантный Интеферон-α-2в (Гриппферон, Интерфераль, другие лекарственные препараты, содержащие рекомбинантный интеферон-α-2в для назального применения) капли или спрей в каждый носовой ход 1 раз утром (разовая доза — 3000 ME с интервалом 24-48 часов);

— или Умифеновир (арбидол) по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.

5. У меня все симптомы коронавируса: сильный кашель, острая нехватка воздуха, пропало обоняние, ломота в теле, температура выше 38С более трех дней. Что делать?

Оставайтесь дома и вызовите врача вашей поликлиники. Сообщите обо всех симптомах, а также о том, что находитесь в зоне риска, если вы беременны, имеете хронические заболевания или старше 65 лет. Выполняйте назначения врача.

До прихода врача возможно принимать жаропонижающее (при температуре выше 38 С) — парацетамол по 500 мг, обеспечить обильное питье до 2,5 литров в сутки, постельный режим при высокой температуре.

6. Можно ли самостоятельно начать пить антибиотики?

Самолечение, особенно самостоятельный прием антибиотиков, опасно!

Антибиотики не действуют на вирусы и должны применяться только по назначению врача. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию.

Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений.

Не принимайте антибиотики без назначения врача.

7. Можно ли самостоятельно пройти компьютерную томографии?

Компьютерная томография нужна врачу для формирования эффективного протокола лечения. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика.

КТ — это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента и который используется врачом при уточняющей диагностике. Нецелесообразно делать КТ ранее 4-го дня от появления симптомов.

8. Что делать в случае проявления симптомов ОРВИ у ребенка?

Не отпускайте ребенка в сад или школу. Вызывайте врача из поликлиники, к которой приписан ребенок. Начинайте лечение согласно назначениям врача. Если несбиваемая температура выше 39 градусов — вызывайте скорую.

9. Как узнать результат теста, который у меня взяли врачи поликлиники на дому?

Ваш тест отправляют в одну из 16-ти приморских лабораторий, допущенные к проведению исследований на COVID-19. В связи с большим количеством тестируемых лаборатории отдают результаты в поликлинику на 3-4-й день. Из поликлиники вам позвонит специалист и сообщит ваш результат. Также по истечение этого срока можно позвонить в поликлинику и самостоятельно уточнить результат теста.

10. Можно ли получить консультацию о своем состоянии здоровья по телефону?

На сайте каждой поликлиники указаны актуальные телефоны, по которым можно получить консультацию. Если у вас бессимптомное течение болезни или незначительные симптомы, врач может вас курировать дистанционно по телефону.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" между гражданами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14