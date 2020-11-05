Стало известно, какие детсады будут работать во Владивостоке круглосуточно

В круглосуточных детсадах будут находиться дети медиков, работающих в инфекционных госпиталях Фото: Иван МАКЕЕВ

Два дошкольных учреждения Владивостока переходят на круглосуточную работу. Эти детские сады будут посещать дети медицинских работников, работающих в инфекционных госпиталях. Постановление об этом подписал глава администрации города Олег Гуменюк.

Как поясняют представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования, решение о переводе детских садов № 117 на улице Фадеева и № 115 на улице Русской на круглосуточный режим работы принято в связи с ухудшением в регионе эпидемической обстановки.

Оба сада начнут свою работу в таком формате завтра, 6 ноября.

— Родителям, которые хотят перевести в круглосуточный детсад своих малышей из других муниципальных дошкольных учреждений, следует обращаться к своим руководителям. На основе их ходатайств и будут формироваться списки. При этом сотрудники детсадов будут иметь право дополнительных выплат за работу в ночное время в соответствии с Трудовым кодексом, — пояснили представители управления.

По данным на утро 5 ноября, из-за коронавируса во Владивостоке закрыто 13 групп в 11 детских садах.

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