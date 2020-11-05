Неизвестное затонувшее судно обнаружено у берегов Приморья

Клуб подводного поиска "Восток" занимается исследованием объектов на морском дне. Фото: аккаунт клуба в Facebook

Клуб подводного поиска «Восток» и приморское отделение Русского географического общества (РГО) сообщили об обнаружении у берегов Приморья неизвестного затонувшего судна.

— Экспедиция была посвящена 175-летию Русского географического общества. В ходе нее мы преодолели более 700 морских миль из Владивостока до Преображения и обратно. Удалось обнаружить ранее неразведанное затонувшее судно, которое лежит на глубине 38 метров. Объект очень интересный, потому что судно достаточно крупное, оно хорошо сохранилось. Предположительно, это сухогруз длиной около 70 метров, — рассказал ТАСС председатель секции подводных исследований отделения РГО в Приморье Алексей Кондратюк.

После окончания экспедиции члены клуба и РГО еще месяц изучали архивы и установили, что это судно проекта ТИССА-1 венгерского производства. Такие суда выпускали с 1945 по 1947 годы. На территории Приморского края тогда находились только три таких судна. Одно из них принадлежало тихоокеанскому флоту — информация о нем большей частью засекречена. Еще одно судно, по имеющейся информации, никак не могло оказаться на дне в том районе, где была сделана находка.

Чтобы убедиться, что утонувшее судно, является третьим из найденных в архивах, поисковикам придется снова спуститься под воду и найти подтверждение теории.

Сообщается, что сухогруз сильно поврежден: надстройка разломана, есть большое повреждение в правом борту.

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