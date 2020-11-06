Пиво и лимонад из Приморья пытаются продать в Китае

Компания "Крафт" из Приморья пытается выйти на рынок КНР Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приморская компания «Крафт», производящая пиво и лимонады, отправила пробную партию своей продукции в Китай.

— Мы работаем в малонаселенном регионе, рынок Китая, конечно, для нас очень интересен. Как с точки зрения потенциальных объемов потребления, так и с точки зрения ценовой. Мы смогли отправить тестовую партию нашей продукции, и сегодня она уже торгуется на онлайн-площадках этой страны, — рассказал ТАСС директор по развитию компании «Крафт» Максим Молчанов.

Реализация этой акции стала возможной благодаря помощи регионального центра поддержки экспорта. В июле центр «Мой бизнес» в Приморье начал образовательную программу «Энергия экспорта» для предпринимателей, желающим поставить свою продукцию на рынки Китая. Продажи предлагалось начать через популярные в Китае WeChat-сервисы. Компания «Крафт» именно так и поступила.

Как считает Максим Молчанов, главным достижением в новом начинании стало прохождение всей цепочки действий для работы в КНР, включая сертификацию для продаж.

— Говорить о наших конкурентных преимуществах в Китае пока нельзя. Конечно, товары из России там считаются качественными, и мы, действительно, используем в производстве лучший мировой опыт, но компании только предстоит найти свою нишу, ведь рынок этот и так насыщен«, — отметил один из руководителей «Крафта».

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