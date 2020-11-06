Начался конкурс на дизайн каноэ для знаменитого спортсмена из Приморья

В 2017 году в подобном конкурсе на дизайн каноэ победил проект с матрешками Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Конкурс на лучший дизайн для каноэ призера Олимпийских игр, многократного чемпиона мира и Европы Ивана Штыля проводят Министерство физической культуры и спорта Приморского края совместно с телевидением ОТВ-Прим. Участниками конкурса могут стать абсолютно все желающие.

Опытные дизайнеры и любители могут представить свои проекты оформления для 1-местного каноэ, 2-местного и 4-местного, а также дополнительная номинация — дизайн лопасти весла. Авторские эскизы и идеи конкурсанты должны присылать на электронную почту: otvkonkurs@mail. ru.

— Участникам необходимо учитывать технические параметры и пропорции объектов. Идеи могут быть любыми, за исключением политических и религиозных тем. При подведении итогов предпочтение будет отдаваться работам, связанным с Владивостоком, Приморьем и Дальним Востоком, — сообщили представители министерства.

Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря включительно. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, жюри возглавит сам Иван Штыль. Он же назовет победителей 25 декабря и вручит им памятные призы.

Сообщается, что лучшие варианты дизайна украсят лодки, на которых гребец будет выступать в престижных международных соревнованиях в следующем году.

Подобный конкурс именитый спортсмен уже проводил в 2017 году. Варианты дизайнерского оформления спортивной лодки прислали Ивану многие приморцы. Победила Виктория Лихачева — по ее идее четырехместное каноэ было украшено русскими матрешками. На этой лодке российский экипаж неоднократно становился чемпионом мира и страны.

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