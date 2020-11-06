Движение транспорта ограничат во Владивостоке на улице Володарского

На улице Володарского во Владивостоке ограничат движение 6 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 6 ноября, с 9 до 17 часов во Владивостоке на улице Володарского в районе дома № 3а ограничат движение автотранспорта. Это связано с проведением аварийных работ на теплосетях, сообщает пресс-служба муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Как пояснили специалисты МУПВ «ВПЭС», на данном участке тепловой сети был зафиксирован порыв. Устранить повреждения и открыть движение транспорта планируют в течение одного дня.

Мэрия Владивостока просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ремонт теплосетей будут проводить в районе здания по адресу: Володарского, 3а Фото: Яндекс.Карты

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