В Приморье лжепочтальон украла у пенсионерки 80 тысяч рублей

Женщину, похитившую кошелек, нашли по отпечаткам пальцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция в Уссурийском городском округе задержала женщину, обокравшую пенсионерку.

Днем в дверь квартиры пенсионерки позвонила гражданка, которая представилась почтальоном, разносящим прибавку к пенсии. Лжепочтальон сообщила, что у нее крупная купюра и потребуется сдача. Когда хозяйка утратила бдительность, злоумышленница украла у нее кошелек, в котором лежало 80 тысяч рублей. Обнаружив пропажу после ухода воровки, пострадавшая сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и нашли отпечатки пальцев похитительницы денег. Дактилоскопическое исследование позволило установить личность подозреваемой.

По «горячим следам» сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимую 22-летнюю местную жительницу. В отделе полиции женщина созналась в краже. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции злоумышленница не успела истратить все украденные деньги — большая их часть была изъята.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по этой статье до семи лет лишения свободы со штрафом.

С подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Полиция проверяет фигурантку дела на причастность к другим преступлениям.

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