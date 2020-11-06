От удара вырвало колеса: серьезная авария в Приморье попала на видео

Авто частично выехало на встречную полосу. Фото: dpscontrol

Авария с участием двух авто попала в прицел видеорегистртатора очевидца в Приморье. Мощное столкновение произошло на повороте к Смоляниново. Пользователи сети спорят, что же стало причиной нелепой аварии, в результате которой серьезно оказались искорежены обе машины.

На кадрах заметно, как на затяжном повороте водитель Honda Airwave выезжает на встречную полосу, а рулевой Toyota Harrier, не ожидая такого маневра, попросту не успевает уйти от столкновения. Удар оказался такой силы, что у машин вырывало колеса.

«Скорее всего человек после левого руля сразу на правый пересел, я такое недоразумение уже видел, приходилось самому с пассажирской стороны подруливать», «На этом месте и чуть дальше примерно 500 метров постоянно аварии, даже если кажется все свободно, можно идти на обгон, лучше придержите коня, просто здесь постоянно бьются», «Обгон? Сплошная линяя + закрытый из-за деревьев поворот. Просто чувак в телефоне засиделся. Или отвлекся», «Там справа яма, которую водитель видимо и объезжал не рассчитав габариты. Тоже всегда ее объезжаю со страхом, что встречка прилетит», – выдвигают свои версии подписчики популярного автомобильного сообщества.

В подробностях аварии предстоит разобраться полицейским. Для разбитых авто понадобилась помощь тяжелой техники. По предварительной информации, обошлось без серьезных травм у участников.

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