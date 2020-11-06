Технологию виртуальных SIM-карт запустила в эксплуатацию компания МТС

eSIM — это чип в гаджете, который работает как электронная SIM-карта. Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае

Компания МТС сообщила о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию технологии eSIM. Теперь виртуальные SIM-карты доступны для подключения абонентам во всех регионах присутствия МТС.

eSIM — это чип в устройстве, который работает как электронная SIM-карта. Модуль встраивают при производстве смартфонов, планшетов, часов и других гаджетов. Технология позволяет использовать профиль оператора в девайсах с eSIM. Среди поддерживаемых моделей — последние Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Huawei P40 и другие устройства.

Дистанционное подключение eSIM не требует посещения салонов связи и курьерской доставки. Приобрести электронный тариф можно через Интернет на странице mts.ru/esim. Процесс покупки и активации на смартфоне, поддерживающем эту технологию, занимает лишь несколько минут. На сайте нужно выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Пользователи, которые не могут самостоятельно зарегистрировать электронную SIM-карту, могут купить eSIM в ряде офисов продаж МТС и в магазинах М. Видео. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер. Точную информацию о наличии eSIM в салонах связи можно получить в контактном центре МТС.

Проверить доступность eSIM в аппарате можно на странице mts.ru/esim. На устройствах с одним слотом под физическую SIM-карту можно пользоваться двумя SIM-картами одновременно.

Как сообщает пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае, в рамках первого этапа внедрения технологии в связи с технологическими особенностями количество eSIM может быть ограничено.

СПРАВКА:

За первые девять месяцев 2020 года в России было куплено в 2,5 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь 2020 года россияне приобрели два миллиона таких аппаратов на сумму 127 миллиардов рублей. В натуральном выражении устройства с электронной SIM заняли девять процентов российского рынка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14