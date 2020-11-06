Почта России доставит продукты первой необходимости на дом

Почтальон. Фото: Игорь Кирсанов

Во время неблагоприятной эпидемической обстановки дистанционные сервисы Почты России в Приморском крае стали особенно востребованы. Теперь социальной услугой по доставке товаров первой необходимости в регионе пользуется каждый третий пенсионер, получающий выплаты на дому через почтальона.

Индивидуальный заказ сотрудник почты доставляет прямо на дом при очередном визите. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку.

Услуга особенно удобна для пожилых людей, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов.

Самый востребованный продукт среди приморцев — сладости. Далее по частоте заказов идут крупы, кофе и чай. В розничной продаже Почты России широко представлены продукты питания, бытовая химия и канцелярия. А такие товары, как растительное масло, мука, чай, крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, продаются по сниженной цене.

Оплатить товары первой необходимости можно наличными через мобильный почтово-кассовый терминал, который имеется у почтальона. При этом доплачивать за транспортировку до порога дома не нужно.

Через работника почты можно также оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку.

СПРАВКА:

Управление федеральной почтовой связи Приморского края включает в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших трудовых коллективов региона — около 5000 человек.

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