Энергетики Приморья напоминают о необходимости соблюдать правила электробезопасности

Необходимо знать знаки электробезопасности Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») напоминают о том, что в охранных зонах линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, причинить вред жизни и здоровью граждан.

В охранных зонах запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи, стоянки всех видов машин и механизмов, а также других объектов. Запрещено высаживать деревья и кустарники. Любое дерево, строение или механизм в охранной зоне ЛЭП может стать проводником электрического тока, если находится на недопустимом расстоянии к линии электропередачи. Также в пределах охранной зоны запрещено проводить любые массовые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Особое внимание вопросам электробезопасности необходимо уделять при обустройстве домов, придомовых и придворовых территорий. Собственнику нужно тщательно выбирать места для строительства сараев, пристроек и гаражей. Под линиями электропередачи нельзя размещать хозяйственные постройки, организовывать складирование. Нельзя высаживать деревья под линиями, идущими по дворовой территории к изоляторам ввода в дома. Опасно монтировать телевизионные антенны вблизи проводов ввода в дома, так как существует опасность прикосновения к ним при установке или техническом обслуживании антенн. Запрещено делать набросы на провода, самовольно выполнять работы в электроустановках.

Во время школьных каникул родители должны напомнить детям о важности соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов. Школьники нужно знать, что играть рядом с энергоустановками запрещено, нельзя влезать на опоры линий электропередачи, запускать змеев под ЛЭП, ловить рыбу рядом с энергообъектами. Смертельно опасно фотографироваться или делать селфи вблизи энергообъектов.

Необходимо показать детям знаки электробезопасности, которые размещаются на энергообъектах и объяснить их значение. «Осторожно! Электрическое напряжение!» — желтый треугольник с молнией, таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и другие — это предупреждения о недопустимости проникновения на такие объекты.

Соблюдая эти простые правила электробезопасности, вы обеспечите как собственную безопасность, так и окружающих, напоминают энергетики.

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