Правительство продлило ипотеку с господдержкой до июля 2021 года

По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 миллиардов рублей Фото: pixabay.com

Программа ипотеки с господдержкой, запущенная в апреле 2020 года, продлена до 1 июля 2021 года постановлением правительства Российской Федерации. По этой программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — 6 миллионов рублей. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% стоимости жилья. Срок кредита — до 20 лет.

— По программе ипотеки с господдержкой Сбербанк уже выдал 140 тысяч кредитов на общую сумму 360 миллиардов рублей. Мы принимали активное участие в разработке программы и считаем ее одним из ключевых элементов поддержки населения во время пандемии коронавируса. Именно льготная ипотека сыграла важнейшую роль в восстановлении кредитования летом и осенью 2020 года, — рассказал руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.

По его мнению, ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всего строительного сектора государства, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели и других.

В общем объеме кредитов на покупку квартир в новостройках в Сбербанке доля льготной ипотеки превышает 90%.

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