Система экологического управления АО «Восточный Порт» прошла подтверждение международным стандартам

АО «Восточный Порт» успешно прошел процедуру ресертификации на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

АО «Восточный Порт», крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, успешно прошел процедуру ресертификации на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, сообщает пресс-служба организации.

Ежегодный аудит провело крупнейшее международное общество по сертификации — DNV-GL Business Assurance на производственных комплексах и подразделениях предприятия. Аудиторы проверили компетентность сотрудников компании и наличие у них соответствующего обучения, документацию, разработанную по требованиям стандарта системы экологического менеджмента, реализацию соответствующих процедур и готовность предприятия к предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций. Итоги проверки показали, что АО «Восточный Порт» соответствует российскому законодательству и самым высоким международным стандартам по контролю факторов риска в производственной деятельности и влиянию на окружающую среду.

Предприятие соответствует законодательству РФ и международным стандартам по влиянию на окружающую среду. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

АО «Восточный Порт» является первым угольным портом Дальнего Востока, получившим сертификат ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Главная задача стандарта ISO 14001 — создание системы экологического управления, которая включает в себя оценку существующих и потенциальных экологических рисков, совершенствование технологий производства для минимизации воздействия на окружающую среду.

Ежегодно на природоохранные мероприятия стивидорной компанией выделяется более 2 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

Являясь ответственным природопользователем, АО «Восточный Порт» стремится развивать свои лидирующие позиции самого мощного, современного и безопасного специализированного перегрузочного угольного комплекса на тихоокеанском побережье Северо-Восточной Азии. Ежегодно на природоохранные мероприятия стивидорной компанией выделяется более 2 миллиардов рублей. Внедряются современные технологии, отраженные в новейшем информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям. Собственная аккредитованная лаборатория на постоянной основе ведет экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, водных объектов, питьевой и промышленной воды.

Внедряются современные технологии, ведется экологический мониторинг. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»

— Экологическая безопасность предприятия является для нас приоритетом номер один — она обеспечивается самым современным оборудованием и наилучшими доступными технологиями, — отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. — Единственный в Приморском крае специализированный терминал «Восточный Порт» продолжает работать в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», что подтверждено итогами ресертификации, успешно завершившейся накануне. Деятельность нашего предприятия по защите окружающей среды неоднократно получала высокую оценку руководства региона и федерального центра.

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