Приморский депутат Госдумы от «Единой России» поработал два дня волонтером

Владимир Новиков. Фото: предоставлено "Единой Россией"

Депутат Госдумы Владимир Новиков выступил в День народного единства в роли волонтера. Он поддержал инициативу регионального отделения партии «Единая Россия» оказать помощь гражданам, проходящим лечение от COVID-19 амбулаторно, и сел за руль автомобиля, чтобы развести наборы к чаю и с соблюдением всех мер безопасности передать их больным.

В первый же день парламентарий лично объехал 10 адресов в городе Артеме. На следующий день он и его помощники посвятили свое время заботе о жителях Владивостока. Аналогичные наборы были доставлены в том числе врачам, которые работают в так называемой «красной зоне», - в краевой кожно-венерологический диспансер и инфекционный госпиталь ТОФ, где развернуты дополнительные койки для больных.

Подарки получили врачи, работающие в красной зоне. Фото: предоставлено "Единой Россией"

Как отметил Владимир Новиков, сложная эпидемиологическая обстановка в Приморье сохраняется, и в этот сложный период люди нуждаются в поддержке.

«Отличительная черта нашего народа – это умение сплотиться в трудное время. Люди должны знать, что о них не забывают, что есть определённая забота, есть поддержка и самое главное – внимание», - подчеркнул депутат.

Развоз продуктов и подарков. Фото: предоставлено "Единой Россией"

Напомним, что в Приморском крае действует Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Он был открыт в 23 марта секретарем регионального отделения ЕР, губернатором Олегом Кожемяко на базе партийной общественной приемной. За это время поддержку получили более пяти тысяч жителей Приморского края – пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные многодетные семьи.