Погода не устает удивлять приморцев, спустя неделю ноября в крае ожидается +13°C

Суббота располагает для прогулок на природе Фото: Милана СОКОЛ

В первый выходной недели жители Приморья смогут насладиться хоть и не солнечной, но теплой погодой, которая задержится не надолго. Под влиянием фронтальных разделов циклона воздух прогреется до +8...+13°C, при этом существенных осадков не прогнозируется. Всем, кто еще не успел побывать в осеннем лесу, стоит непременно отправиться на прогулку, ведь уже завтра ожидается существенное похолодание.

Во Владивостоке 7 ноября переменная облачность, без осадков. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», будет дуть ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Столбики термометров поднимутся до +10...+12°C.

В Уссурийске в субботу переменная облачность, преимущественно без осадков. При юго-западном, западном умеренном до сильного ветре температура воздуха составит +12...+14°C.

В Находке сегодня переменная облачность, без осадков. Ожидается ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный. Воздух прогреется до +12...+14°C.

Существенное понижение температур синоптики прогнозируют уже предстоящей ночью. В отдельных районах края в воскресенье возможен снег, а на дорогах ожидается гололедица. Что касается Владивостока, то здесь осадки возможны в виде мокрого снега в начале новой недели.

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