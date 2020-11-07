Коронавирус продалажает свирепствовать в Приморье, оперштаб огласил новые данные

В Приморье продолжает расти число больных Фото: Милана СОКОЛ

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморье специалисты озвучили новые данные заражения. За минувшие сутки число больных COVID-19 пополнили еще 210 местных жителей. Таким образом с начала эпидемии заболели уже 16 809 человек и это лишь по официальным данным.

Несмотря на сложную эпидобстановку и серьезный прирост больных, есть и позитивные новости. Вылечиться от опасного заболевания смогли еще 127 приморцев. Общее число тех, кто победил COVID-19 достигло 12 977.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы не заболеть и позаботиться о здоровье окружающих жителям края советуют носить маски, обрабатывать руки антисептиков и соблюдать «социальную дистанцию». За нарушение предписанной самоизоляции больным грозят крупные штрафы.

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