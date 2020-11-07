«Изменила ему, наверное»: похождения «ветреной блондинки» не дают спокойствия приморцам

Всего одно фото и в городе появилась своя любовная история Фото: pixabay.com

Ох уж эти современные мужчины, поматросят и бросят, а ведь в этой истории речь даже идет не о девушке, которая могла обидеть словом или делом, а о молчаливой кукле. Блондинка предстала перед очевидцами не в самом лучшем свете. В неглиже, да еще и верхом на мусорном баке – именно так игрушку запечатлели истосковавшиеся по юмору приморцы.

Впервые «девушка» с модельными параметрами была замечена на улице Советской в Уссурийске, рядом с аптекой. Фото быстро облетели сеть, вызвав волну смешных комментариев.

Фото вызвало волну комментариев в сети. Фото: mark2_che (Марк Чернослив)

«Изменила ему наверное», «И что, никто не приютил девушку?», «Час назад там проезжала, сидит бедолага на обочине...без маски», «Блин, даже резиновые не застрахованы от предательства!!!! Мужики, что же вы творите, гадыыы!!!!!!», – сражались в остроумии подписчики популярного блога в сети.

Однако на этом история не закончилась. Спустя какое-то время похожая кукла, но уже в сдутом состоянии оказалась в другой части города. И естественно местные решили снять продолжение «нашумевшего блокбастера».

«Отлюбил и удалил», «Лежит ножкой болтает, принца ждет», «Брошенка», «Сколько разбитых сердец в нашем городе», – продолжили шутить горожане.

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