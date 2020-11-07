«Вы даже не свиньи, вы отморозки». Отвратительную картину в многоэтажке запечатлела жительница Приморья

Ситуация в доме многих действительно поразила Фото: Милана СОКОЛ

Глядя на кадры видео, размещенного в сети, сразу и не верится, что съемка ведется в жилом доме. Более того, это не какой-то ветхий барак, а девятиэтажное здание с кучей жильцов, которые сообща могут решить проблему с вывозом мусора и уборкой подъездов. Антисанитария в гостинке на улице Кирова в Артеме, шокировала многих приморцев.

«Не верю, что это жилой дом, по любому заброшенный», «Это гостинка, я там 2 года назад была, там такой срач, вонь, я думала, что такого не бывает», «Я вам больше скажу. Сколько стоит этот дом, столько там и творится этот коллапс. Только уберут, и начинается заново.…», «Люди! Человеки! Ну это уже форменное свинство! Вы даже не свиньи, вы отморозки», «Какое-нибудь бесхозное общежитие с проходимцами...Нормальные жильцы такого не допустят!», – делятся жители края.

Примечательно, что сами проживающие к подобному раскладу уже, видимо, привыкли. И вместо того, чтобы бить тревогу, обзванивать ответственные инстанции или на крайний случай самостоятельно устроить субботник, лишь добавляют мусор в зловонные кучи.

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