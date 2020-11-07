Торопыга на мини-джипе спровоцировал аварию и пробку на популярной трассе

Проскочить не удалось Фото: принтскрин видео.

Желание побыстрее проскочить одного водителя, закончилось проблемами у него самого, еще и усугубило трафик на популярной трассе. В выходной, когда многие приморцы устремились за город, движение в Надеждинском районе сначала оказалось осложнено из-за дорожных работ, а после из-за ДТП.

На трассе образовался внушительный затор. Фото: dpskontrol125rus

Уже несколько месяцев в Вольно-Надеждинском проходит масштабный ремонт трассы, который неизменно становится причиной транспортных заторов в выходные. Сегодня рабочие с утра занимались нанесение разметки, поэтому транспорт замедленно двигался от поворота на Соловей Ключ.

Большинство автолюбителей, заметив затор, как и полагается заблаговременно замедляли ход. К тому же на перекрестке поблизости находится светофор, да и на дороге висят знаки с ограничением скоростного режима. Словом, простора для быстрой езды особо нет. Но водитель Mitsubishi Pajero все же попытался, однако не рассчитал габариты и попросту не смог протиснуться между попутным авто и леерами. Естественно, затор в сторону Уссурийска усугубился в считанные минуты.

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