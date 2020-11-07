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Общество

«Ужас, в чем кайф?»: случай на детской площадке возмутил приморцев

Жители края надеются, что виновных накажет полиция
Милана СОКОЛ
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Неприятная ситуация произошла на одной из детских площадок

Неприятная ситуация произошла на одной из детских площадок

Фото: Милана СОКОЛ

Новенькая детская площадка в Находке серьезно пострадала от рук неизвестных хулиганов. Вандалы повредили часть конструкций и сожгли песочницу. Кадры, опубликованные в местном паблике, вызвали негодование общественности. Приморцы просят привлечь злоумышленников к ответственности.

«Пишите в полицию, пусть ищут тех, кто такое вытворяет», «Вот так и делай добро, все испортят», «Отлавливать и штрафовать их или родителей», «Ужас!!! В чем кайф, сломать, разрушить, уничтожить??? Что в головах таких уродов???», – негодуют жители края.

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