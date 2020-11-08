«Я иду в кабак...»: в ночном рейде по барам и клубам Владивостока нашли нарушителей

В рейде по клубам и барам Владивостока участвовали сотрудники полиции Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в ночь с пятницы на субботу административные комиссии проверили работу более 50 клубов и баров. Помимо членов комиссий в ночном рейде участвовали сотрудники полиции и Росгвардии. Проверяющие проверяли, как организации общепита соблюдают требования о запрете работать в ночное время с 24 до 6 часов.

— Рейд прошел в двух районах города — Фрунзенском и Ленинском, там, где находится большинство развлекательных заведений Владивостока. Большая часть заведений после полуночи была закрыта. Но нашлись и нарушители. Например, в 1:30 продолжал работу бар по адресу Фокина, 19а. Участковый вынужден был составить протокол об административном правонарушении, владельцу бара грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, — прокомментировали рейд представители городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Во Владивостоке в ночь на 7 ноября проверили работу более 50 клубов и баров Фото: Администрация Владивостока

Еще одно заведение, нарушившее запрет на работу, караоке-бар на Светланской, 61. Даже во время проверки в нем громко играла музыка, а официанты продолжали принимать заказы и рассчитывать посетителей. На должностное лицо также был составлен протокол, который направят в суд.

Понятно, что проверяющие остановили деятельность обоих нарушителей постановления губернатора Приморского края от 27.10.2020 № 155-пг.

Известный в городе ночной клуб на Океанском проспекте также принимал посетителей. Его администратор объяснила проверяющим, что, на ее взгляд, постановление касается лишь закрытых помещений общепита, а посетители клуба отдыхают на террасе на открытом воздухе. И все же, владельца клуба пригласили в отдел полиции для составления протокола.

На нарушителей были составлены протоколы, которые направят в суд Фото: Администрация Владивостока

Проверяющие также столкнулись с работой заведений за закрытыми дверями, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

— Попасть туда можно только по звонку. Мы точно знаем, что в ночь на субботу, например, работал ресторан на Пограничной, 2. Попасть внутрь, а значит составить протокол о правонарушении, комиссия не смогла. Хотелось бы посоветовать руководителям таких заведений не шутить с законом. Особенно учитывая тот факт, что все они были предупреждены о вводимых ограничениях заранее, — рассказал специалист городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.

Нашлись заведения, где после полуночи обслуживали посетителей Фото: Администрация Владивостока

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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