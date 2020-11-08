В приморском селе Варфоломеевка завершен ремонт автодороги

Теперь в селе Варфоломеевка на дороге есть пешеходные зоны и светофор Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Ремонт почти 2,5 километров дороги в селе Варфоломеевка Яковлевского района Приморья завершили досрочно. За пять месяцев рабочие расширили трассу, уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили водопропускную трубу и пешеходные тротуары и поставили барьерное ограждение.

Под дорогой уложили водопропускную трубу Фото: пресс-служба правительства Приморского края

На дороге уложено три слоя асфальтобетона: выравнивающий, нижний толщиной 7 сантиметров и верхний 6-сантиметровый. Гарантийный срок ремонта составляет шесть лет.

Теперь в селе Варфоломеевка на дороге есть пешеходные зоны и светофор, четыре автобусные остановки, где предусмотрены спуски для маломобильных групп граждан, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Дорогу отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Дорогу отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов отметил, что ремонт в рамках нацпроекта «БКАД» предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасное движение всех участников: пешеходов, автомобилистов.

Вдоль дороги обустроены пешеходные зоны Фото: пресс-служба правительства Приморского края

К концу ноября «Примавтодор» сдаст в эксплуатацию еще два объекта в рамках нацпроекта «БКАД»: участки дорог Раздольное—Хасан общей протяженностью 7,5 километров и Артем—Находка в поселке Врангель длиной 5,5 километров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14