Приморье: похолодание в начале недели сменится в среду повышением температур на 5 — 10°С

В середине наступающей недели в Приморье вновь станет теплее Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Падение температур, которое началось в Приморье сегодня, 8 ноября, продолжится и в начале новой недели. Но, как прогнозируют синоптики, холодать будет недолго — уже в среду вновь ожидается потепление.

В понедельник над Приморьем установится холодная воздушная масса. Температура воздуха возле земли понизится до −2...-7 °С, на юге края будет теплее до +4 °С. В отдельных районах региона возможно выпадение небольшого снега. Неприятных ощущений жителям края добавит сильный северный ветер.

Во вторник над Приморьем распространится гребень антициклона, который движется над Желтым морем. Осадков не ожидается. Максимальная температура в днем останется почти такой же, как и днем ранее: от −7 °С на севере до +5 °С на юге.

В среду, 11 ноября, в регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления. Днем воздушные потоки в нижней тропосфере сменят северо-западное направление на юго-западное и начнется адвекция теплого воздуха. Температура в разных районах края повысится на 5 — 10 градусов.

Во Владивостоке, по данным метеорологов, в первой половине следующей недели осадков не ожидается.

Понедельник будет холодный и ветреный. Термометры покажут не более +2 °С, а во вторник ночью, вероятно, их столбики опустятся до −3...-5 °С. Днем во вторник максимальная температура составит +2...+4 °С.

В среду в столице российского Дальнего Востока станет теплее: днем воздух прогреется до +7...+10 °С, сообщает пресс-служба Примгидромета

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