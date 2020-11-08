Новый уровень: 17 тысяч заражений COVID-19 с начала пандемии зафиксировано в Приморье

207 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Приморье за сутки
Фото: Милана СОКОЛ
207 новых случаев инфицирования коронавирусом жителей Приморского края выявлено медиками за минувшие сутки. Надо отметить, что вчера и позавчера цифры были чуть выше: 210 и 208 соответственно. Однако столь небольшой промежуток еще не дает повода говорить о снижении суточного выявления зараженных. Всего сначала пандемии в регионе отмечено 17016 случаев заражения COVID-19.
За прошедшие сутки было выписано из ковидных госпиталей 82 человека. На сегодня в общей сложности диагноз «коронавирус» был снят уже 13059 приморцев. Это почти 77% от общего числа всех инфицированных в регионе.
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