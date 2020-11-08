Благоустройство 10 общественных территорий Владивостока обещает провести мэрия в 2021 году

Владивостокцы могут представить свои идеи и мысли для будущих проектных семинаров Фото: Администрация Владивостока

10 общественных территорий планируют благоустроить в 2021 году во Владивостоке власти города. Часть из них будет приводиться в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Дирекция общественных пространств краевого центра пригласила жителей Владивостока горожан высказать свое мнение, какими должны стать скверы, набережные, видовые площадки.

Пресс-служба мэрии сообщает, что горожане могут представить свои идеи и мысли для будущих проектных семинаров, а по итогам обсуждения архитекторы разработают дизайн-проекты общественных территорий. Эти проекты также планируют представить на обсуждение владивостокцам.

Уже сейчас можно принять участие в обсуждении проекта по благоустройству набережной в районе улицы Татарской, 38. На первом этапе желающим принять участие в обсуждении нужно пройти опрос и анкетирование. Это можно сделать по данной ссылке.

На обсуждение жителей Владивостока будут вынесены 10 общественных территорий. За 8 из них горожане голосовали в этом году:

— набережная в районе станции Вторая Речка;

— набережная в районе Татарской, 38;

— набережная в районе станции Моргородок;

— общественная территория в районе Ульяновской, 8;

— сквер на Лермонтова, 81 в посёлке Трудовое;

— видовая площадка на Сахалинской;

— общественная территория — детская площадка «Сказки Пушкина» (Пушкинская, 68);

— сквер Юнг Российского флота на пересечении Бестужева и Посьетской.

Еще две территории стали победителями рейтингового голосования в предыдущие годы:

— сквер Пушкина;

— общественная территория на сопке Бурачка.

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