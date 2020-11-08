Пожар во Владивостоке на мусорном полигоне продолжается почти сутки

С огнем на полигоне Холмистая борется пожарный расчет Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Пожар на мусорном полигоне Холмистая во Владивостоке начался вечером в субботу, 7 ноября.

По данным министерства ЖКХ Приморского края на место возгорания прибыли представители руководства КГУП «Приморский экологический оператор». Сообщается, что площадь возгорания составила около 1200 квадратных метров. Сейчас ведется локализация огня. Пожарные проводят пересыпку грунта, что является самым действенным способом борьбы с огнем при таких пожарах.

Задействованы 8 единиц техники Фото: пресс-служба правительства Приморского края

По мнению специалистов, угрозы дальнейшего распространения огня нет. На полигоне Холмистая с пламенем борется пожарный расчет и восемь единиц техники.

— Локализовать оставшихся очаги возгорания планируется до конца понедельника, 9 ноября. На устранение задымления уйдет не менее 8 дней, при условии если не произойдет сильного и длительного усиления ветра, — уточняют представители министерства.

Пересыпка грунта лучший способ ликвидации огня в таких пожарах Фото: пресс-служба правительства Приморского края

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14