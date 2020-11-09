«Таких надо гнать с дороги»: две аварии подряд с Toyota Prius возмутили приморцев

Автомобиль выехал на тротуар, протаранив леера. Фото: AK_VDK, dps_vl

Последний выходной оказался омрачен сразу для нескольких водителей, которые из-за банальной невнимательности и нарушения правил дорожного движения, довольно сильно подбили свои авто. Две подряд аварии произошли в Первореченском районе Владивостока. Жители города с негодованием обсуждают увиденное в сети.

Водитель Toyota Prius спровоцировал серьезное ДТП в районе дома №48а на Окатовой. По словам очевидцев, перед ним с второстепенной дороги на главную стало выезжать авто, мужчина решил не дожидаться завершения маневра, надеясь проскочить по «встречке». Водитель Mitsubishi Pajero явно не ожидал подобного маневра и попросту не успел уйти от столкновения. От удара переднюю часть авто виновника серьезно искорежило, к счастью, обошлось без пострадавших.

Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТП Фото: Милана СОКОЛ

– Кто за рулем, интересно? Тот, кто так делает, не мыслит по ПДД, не имеет культуры. Ему "надо", и он видит направление. Таких надо гнать с дороги. Жалко повредил старику радиатор, защиту и поддон. А еще хорошо видно, что электричка уже ремонтированная, – делится мнением один из подписчиков популярного автомобильного паблика.

Водитель джипа не успел избежать столкновения. Фото: AK_VDK, dps_vl

Как оказалось, собрат по автоконцерну сильно пострадал и в аварии неподалеку. Возле дома №25 на Олега Кошевого водитель Toyota Prius не пропустил движущуюся по главной Toyota Aqua. От удара гибрид выехал на тротуар, протаранив леерное ограждение. Лишь по счастливой случайности в этот момент поблизости не было пешеходов.

– Вчера таксер выехал на трассу со второстепенной как будто она пустая. А на самом деле нет. Чудом без ДТП. Что у них в мозгу? И есть ли он?, – поделился своими наблюдениями местный житель.