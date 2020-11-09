Вот это номер, «Форик» едва не ушел: угонщик решил легально оформить продажу авто пока хозяйка лежала в больнице

Угонщик решил продать машину, но сделка сорвалась Фото: 25.mvd.ru

В весьма неприятной ситуации оказалась жительница Уссурийска, которая проходила лечение в одной из больниц Владивостока. Мало того, что у женщины возникли проблемы со здоровьем, так она еще едва не лишилась машины. Если бы не бдительность полицейского, автомобиль бы вполне легально перешел к новому владельцу. Перебитые номера и длительные поиски или в лучшем случае хождение по инстанциям – хозяйку явно бы не порадовали.

История началась с территории одного из предприятий Уссурийска, расположенного на улице Льва Толстого. Территория частная, посторонних здесь быть не должно, поэтому гараж, в котором стояла машина, даже не был закрыт. Именно этим и воспользовался преступник. 20-летний житель поселка Ярославский Хорольского района заметил длительное отсутствие хозяйки Subaru Forester. Парень долго приглядывался к авто и в итоге решил похитить машину на эвакуаторе. К своему счастью в салоне злоумышленник еще и нашел документы на машину, словом все карты сошлись.

Злоумышленник перегнал машину во Владивосток успел найти покупателя и, что самое интересное – отправился в ГИБДД для легального оформления сделки. Со всеми необходимыми документами на руках парень вполне бы мог провернуть задуманное, но помешала бдительность сотрудника регистрационного подразделения Госавтоинспекции. Полицейский решил позвонить 40-летней владелице, чтобы удостовериться в твердости ее намерений. Естественно, для женщины, лежащей в больнице, подобная новость стала неприятным сюрпризом.

Наглого угонщика сразу задержали. Машину изъяли и передали на ответственное хранение родственникам. Ущерб владелица оценила в 1 400 000 рублей.

– Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Уссурийскому городскому округу возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, – отметила пресс-служба ОМВД России по Уссурийскому городскому округу.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Парень придумал хитроумную схему, которую ему не дали воплотить в жизнь полицейские Фото: 25.mvd.ru

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