Более 2 миллионов рублей «сэкономил» на таможенных платежах коммерсант из Находки

Фирма из Находки занизила стоимость ввозимых в страну мотоциклов и не доплатила 2,2 миллиона таможенных платежей. Фото: пресс-служба Находкинской таможни.

В Находке руководитель одной из коммерческих компаний решил выгадать денег на таможенных платежах: он не заплатил в государственный бюджет 2,2 миллиона рублей. Декларируя ввозимую мототехнику, коммерсант намеренно занизил ее стоимость. Находкинская таможня выявила преступление и возбудила уголовное дело.

Как сообщил заместитель начальника Находкинской таможни Александр Мовчан, в апреле 2020 года в порт Восточный из Японии в адрес местной фирмы были прибыли мотоциклы. Таможенники установили, что компания закупала за границей технику по ценам выше указанных в декларации. В результате занижения стоимости товаров федеральный бюджет недополучил более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере».

В связи с тем, что гражданин признал вину и добровольно возместил причиненный государству ущерб, суд прекратил уголовное дело и назначил административный штраф, сообщила пресс-служба Находкинской таможни.

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