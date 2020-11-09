Кабину полностью охватил огонь. На приморской трассе полыхает большегруз

Пламя распространилось стремительно Фото: принтскрин видео.

В Надеждинском районе Приморье произошло серьезное ЧП на трассе. Очевидцы сняли на видео полыхающий на обочине большегруз. Пламя стремительно охватило кабину, пожарных на месте происшествия пока не видно.

Кадры сняты в районе поселка Мирный. Судя по видео, водитель пытался самостоятельно справиться с возгоранием, рядом лежит использованный огнетушитель, однако сбить пламя не удалось. Причины происшествия предстоит установить специалистам, данных о пострадавших пока не поступало.

Напомним, буквально недавно – в конце прошлой недели, на объездной трассе Владивостока загорелся самосвал. Серьезных последствий удалось избежать так как очаг возгорания находился в кузове, а не в кабине, а также благодаря оперативному прибытию пожарных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14